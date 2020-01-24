جنش: حادث سير منعنى من التوقيع للأهلى وصلاح توسط لعلاجى بأسبانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أضاف جنش خلال تواجده ضيفا فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وقف بجانبه وتوسط لخضوعه للعلاج الطبيعى على يد أفضل الأطباء فى أسبانيا.

وتابع،" الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني والدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أجمعا على هذا الطبيب واتصلت بصلاح في الأيام الماضية لرغبتي في العرض على الطبيب من جديد قبل مشاركتي مع الفريق في المباريات المقبلة".

بات محمود جنش حارس مرمى الزمالك، خارج الحسابات البيضاء حال خوض الفريق لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير القادم بقطر، ويأتى خروج "جنش" من حسابات الزمالك فى السوبر الإفريقى بعد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله الكاف إن اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة هم المقيدين فى قائمة الأبيض الأفريقية عن النسخة الجارية من المنافسات القارية.

Advertisements

وبذلك لن يتواجد محمود جنش مع الزمالك فى السوبر الإفريقى لعدم قيده فى قائمة الفريق بدورى أبطال إفريقيا حيث اكتفى مسؤولو النادى الأبيض هذا الموسم بقيده محليًا عقب الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى كما أكد مسؤولو الزمالك إن المقعد المتبقى للفريق فى القائمة الأفريقية حاليًا سيتم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق وهو ما يجعل جنش خارج حسابات الأبيض فى السوبر.

وعاد جنش مؤخرا لتدريبات الزمالك بعدما تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامجا تأهيليا مكثفا من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ثم تعافى مؤخرا من تلك الإصابة ويشارك بشكل طبيعى فى تدريبات فريقه الجماعية تمهيدا للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية.