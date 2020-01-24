شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش: أتمنى تحطيم الرقم القياسى لسن الحضرى فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة بالزمالك إنه يتمنى كسر رقم عصام الحضرى الحارس الأسطورى للفراعنة فى التواجد بالملاعب

الحضري هو أكبر حارس يشارك في كأس العالم بعدما شارك في مباراة السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات وعمره 45 عاما و161 يوما ليكون أكبر حارس سنا في تاريخ كأس العالم، بدلا من الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي لعب في مونديال البرازيل 2014 وهو في عمر 43 يوما وثلاثة أيام.

أضاف جنش خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور أن لياقته البدنية تساعده على البقاء فى الملاعب لفترة طويلة لا سيما أن وزنه ينخفض عندما يبتعد عن المباريات ولا يقبل الزيادة.

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تابع جنش :" أنا أنتمى لمدينة السيوف بالإسكندرية وطول عمرى حارس مرمى واكتشف أهلى وأصحابى موهبتى وقررت بعدها أن اهتم بها لأنميها".

بات محمود جنش حارس مرمى الزمالك، خارج الحسابات البيضاء حال خوض الفريق لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير القادم بقطر، ويأتى خروج "جنش" من حسابات الزمالك فى السوبر الإفريقى بعد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله الكاف إن اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة هم المقيدين فى قائمة الأبيض الأفريقية عن النسخة الجارية من المنافسات القارية.

وبذلك لن يتواجد محمود جنش مع الزمالك فى السوبر الإفريقى لعدم قيده فى قائمة الفريق بدورى أبطال إفريقيا حيث اكتفى مسؤولو النادى الأبيض هذا الموسم بقيده محليًا عقب الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى كما أكد مسؤولو الزمالك إن المقعد المتبقى للفريق فى القائمة الأفريقية حاليًا سيتم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق وهو ما يجعل جنش خارج حسابات الأبيض فى السوبر.

وعاد جنش مؤخرا لتدريبات الزمالك بعدما تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامجا تأهيليا مكثفا من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ثم تعافى مؤخرا من تلك الإصابة ويشارك بشكل طبيعى فى تدريبات فريقه الجماعية تمهيدا للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية.