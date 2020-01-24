شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج يضم لاعب الترسانة و بلدية المحلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس من التعاقد مع إسلام فتحي لاعب الترسانة وبلدية المحلة و الشباب الكويتى لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من دورى القسم الثانى.

ووقع اسلام فتحى على عقود انضمامه لفريق سوهاج في حضور أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ، وشريف شعبان مدير الكرة .

يذكر أن إسلام فتحى هو الصفقة الثالثة التي يتم التعاقد معها منذ تولي أحمد كشرى القيادة الفنية للفريق ،حيث نجح مجلس إدارة نادي سوهاج ، فى اتمام التعاقد مع المهاجم الإيفواري يعقوبا كمارا مواليد 2001، واللاعب أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق.

يذكر أن مجلس إدارة نادي سوهاج نجح في تعيين أحمد كشري بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد .

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ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي .

أسفرت مباريات الجولة الـ12 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن وقوع أصحاب المراكز الأولى فى فخ التعادل حيث تعادل البنك الأهلى على ملعبه مع الإعلاميين بهدفين لمثليهما ليفقد نقطتين ثمينتين فى سباق الصدارة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ومازال فى الصدارة بينما رفع الإعلاميين بقيادة احمد صالح رصيده إلى 15 نقطة فى المركز التاسع للمجموعة .

كما تعادل بنى سويف خارج ملعبه مع شبان قنا سلبيا رافعا رصيده إلى 24 نقطة ويهبط للمركز الثالث بينما واصل أبناء قنا تفوقهم ورفعوا رصيدهم إلى 20 نقطة فى المركز الرابع ، وعلى ملعبه بنجح حمادى استطاع الألومنيوم الإستفادة من النتائج السابقة وحقق الفوز على الفيوم بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليقفز للمركز الثانى للمجموعة بفارق النقاط عن المتصدر بينما تجمد رصيد الفيوم عند 13 نقطة فى المركز العاشر .

كما جاءت باقى نتائج المجموعة فوز بترول أسيوط على طهطا بهدفين مقابل للاشئ ليرفع أبناء أسيوط رصيدهم إلى 17 نقطة فى المركز السادس بينما استمر طهطا فى المركز الأخير عند 4 نقاط ، فى الوقت الذى حقق فيه سوهاج فوزا غاليا على المنيا بهدف مقابل للاشئ فى اللقاء الأول لأحمد كشرى كمديرا فنيا للسوهاجية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ، بينما تجمد رصيد المنيا عند نفس الرصيد ، كما حقق تليفونات بنى سويف فوزا صعبا على ديروط بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز الحادى عشر .