شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الدرجة الرابعة للزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت التذاكرة الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادي الزمالك فى مباراته أمام الأهلي بالسوبر المصري و التى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك نفذت تذاكر الأهلي الخاصة بالدرجة الرابعة و الثالثة الخاصة بجماهير الأهلي فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل و التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي :

vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا

درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

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فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar ،وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالى حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثانى للدورى المصرى.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.