شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات لمحمد ناصر صخرة دفاع الاهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر فيديو يتضمن لقطات لمحمد ناصر مدافع الأهلي الجديد و القادم من نادي سيراميكا كليو باترا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

أعلن معتز البطاوى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، انتقال محمد ناصر مدافع فريق الشباب إلى النادى الأهلى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهى بنهاية الموسم الجارى.

تواجد أحمد عبد الله إدارى النادى الأهلي فى سيراميكا كليوباترا اليوم، وحصل على توقيع اللاعب فى حضور أحمد الكيلانى المدير الإدارى للفريق الأول، وتم إنهاء كافة أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمى وسريع.

أشاد البطاوى بالمستوى الفنى والبدنى للاعب محمد ناصر، الذى تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر فى هذه الفترة.

ووجه الشكر إلى مسئولى النادى الأهلى عن الاحترافية فى التفاوض والإسراع فى إنهاء الصفقة، مشدداً على أن ناصر المولود فى عام 1999، سيكون داعما قويا لصفوف النادى الأهلى فى الستة أشهر المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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أكد المدافع محمد ناصر المنتقل حديثا الى نادي الأهلي، أنه كان يمتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكن فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب.

وأشار اللاعب إلى أن المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدأت منذ بداية الموسم الجاري، حيث كان عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، طلب ضمه من إدارة ناديه، ولكن الصفقة انتهت في يناير الجاري.

ووجه ناصر الشكر إلى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين، ومعتز البطاوي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي، ومساعدته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت : "أشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الطريقة الاحترافية والراقية التي تعاملت بها في المفاوضات، لقد سارت المفاوضات بكل سهولة ويسر وبدون أزمات، لقد شاهدت في هذا النادي كل حب واحترام وتقدير وتخطيط احترافي لقطاع الكرة، واتمنى تواجد النادي في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

وعاد ليقول: "لقد بدأت ممارسة كرة القدم في نادي الإسماعيلي عندما كنت في سنة التاسعة، ولعبت هناك ثماني سنوات، ثم انتقلت الى نادي سيراميكا كليوباترا عن طريق معتز البطاوي، وقضيت أياما سعيدة داخل النادي على مدار السنوات الماضية، ونجحت هذا الموسم في تسجيل 13 هدفا من 20 مباراة".

وأردف اللاعب قائلا: "أتمنى أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لي ولنادي سيراميكا كليوباترا، أي لاعب يتمنى ارتداء قميص النادي الأهلي، هدفي المشاركة مع الفريق الأول للأهلي خلال الدور الثاني من الدوري، وأتمنى تتويج الأحمر بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، وصعود سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز في نهاية الموسم".

وأنهى حديثه بالكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم سواء محليا أو عالميا، حيث قال إن مثله الأعلى محليا هو أحمد حجازي، وعالميا هو الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.