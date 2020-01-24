شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات تعلن امتلاك 6 مشاريع فى الوحدة الاقتصادية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "استادات" القابضة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أصر أن يكون أول مشروع في الوحدة الإقتصادية يكون فرع النادي في الصعيد.

وأوضح محمد كامل في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " نمتلك 6 مشاريع في الوحدة الاقتصادية مع الأهلي والخطيب أصر أن يكون أول مشروع هو فرع النادي بالصعيد و عندما تواجدنا في الأقصر لتفقد الفرع تيقنا أن الخطيب على صواب من كمية الحب التي شاهدناها من أبناء الأقصر".

وأشار محمد كامل أن محمود الخطيب سوف يفتتح الفرع الجديد بالأقصر خلال إسبوعين واستمارات العضوية سوف تطرح بداية من يوم السبت.

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بدأ مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ، اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة على كافة المستويات من خلال فتح آفاق جديدة نحو المستقبل، بما يخدم جماهير النادى وأعضائه ومحبيه فى شتى المجالات نحو رؤية الأهلي 2045.