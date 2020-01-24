شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة مازيمبى.. 4 مواقف تضع الزمالك فى ربع نهائى الأبطال وحالة تطيح به والان مع تفاصيل الخبر
ونرصد الفرص الأربعة للزمالك للتأهل
الفرصة الأولى:
في حالة تمكن الزمالك من الفوز على مازيمبي الكونغولي في القاهرة، سيتأهل الأبيض مباشرة إلى ربع النهائي دون الدخول في أي حسابات.
الفرصة الثانية
أما في حالة تعادل الزمالك مع مازيمبي بالجولة الخامسة، وتعادل أول أغسطس مع زيسكو سيضمن نادي الزمالك ايضا التأهل قبل الجولة الآخيرة، حيث سيصل رصيد مازيمبي إلى 11 نقطة، وسيكون رصيد الزمالك 8 نقاط، ورصيد كلا من أول أغسطس وزيسكو 3 نقاط.
الفرصة الثالثة
في حالة تعادل نادي الزمالك مع مازيمبي، وفي حالة نهاية مباراة زيسكو وأول أغسطس بفوز أحد الفريقان سيرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط وسيكون على الزمالك الانتظار حتى الجولة الآخيرة أمام بطل أنجولا وسيكون الزمالك في حالة فقط إلى التعادل.
الفرصة الرابعة
في حالة خسارة الزمالك من مازيمبي، سيكون الزمالك مطالب بالتعادل في المباراة الآخيرة مع أول أغسطس، أما في حالة تعثر بطل أنجولا بالتعادل مع زيسكو فسيعني ذلك تأهل الزمالك ومازيمبي.
الفرصة الوحيدة للاطاحة للزمالك
ستكون صعبة بكل تأكيد على الزمالك وخاصة اذا تعادل مع مازيمبي ثم في حالة تمكن أول أغسطس من الفوز على زيسكو، ثم يفوز بطل أنجولا في الجولة الآخيرة على الزمالك بنتيجة أكبر من 2/0 وفي هذه الحالة سوف يتأهل مازيمبي وأول أغسطس ويودع الزمالك البطولة.
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