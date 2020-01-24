بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شارك الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون بصعوبة (2-1) مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز.
شارك صلاح أساسيا في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، قبل أن يستبدله بعد الهدف الثاني الذي سجله روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.
فرض صلاح خطورة كبيرة على وولفرهامبتون وهدّد مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو أكثر من مرة، لكن الفرعون المصري لم يتمكن من هز الشباك.
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