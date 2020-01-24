جنش: مصادفة غريبة منعتني من الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك، أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي قبل ستة أشهر من انضمامه رسميا للقلعة البيضاء عام 2011.

وقال جنش، في ضيافة برنامج "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "حين كنت في صفوف الأولمبي كنت قريبا من الانتقال للأهلي لكن مصادفة غريبة منعتني".

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وأضاف: "تعرضت لحادث سير بعدما انقلبت السيارة في طريقي من الإسكندرية إلى مصر من أجل توقيع عقود انتقالي للأهلي بعد الاتفاق على كل شيء".

وأكمل: "كان معي أخي وصديق لي، وخرجت من الحادث سليما بفضل الله، ثم عدت إلى الإسكندرية وانتقلت بعد ستة أشهر إلى الزمالك".

وأتم صاحب الـ32 عاما قائلا: "إنه نصيب والله يكتب لي الخير دائما".