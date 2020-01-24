كلوب يكشف حجم إصابة ساديو ماني أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن إصابة ساديو ماني جناح الفريق "تبدو عضلية" وذلك بعدما اضطر لاستبدال اللاعب في توقيت مبكر من مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، أن تشخيص إصابة ماني لم يحدد بعد: "لا أعلم بالتحديد، ربما تكون إصابة عضلية، أتمنى ألا يكون الأمر كبير، لقد شعر بشيء ما في العضلة الخلفية، علينا أن ننتظر وسوف نرى."

وتحدث عن الظهور الأول في بريميرليج للاعب الفريق الجديد تاكومي مينامينو، قائلًا: "لقد لعبنا بشكل مختلف إلى حد ما اليوم، لقد دفاعنا بنتيجة 4-4-2، وعلى الشكل الدفاعي لعبنا بشلكنا المعتاد، وبالنسبة للمباراة الأولى لها، اعتبر أنه كانت جيدًا للغاية."

ثم تحدث عن إمكانية الشعور بضغوط: "لا أفكر في هذه الأمور، لدينا مباراة قادمة، لقد فقدنا ساديو وهذا هو الضغط الوحيد الذي أشعر به."