رقم تاريخي جديد.. ليفربول يعادل إنجاز تشيلسي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو فريقه ليفربول لفوز صعب على مضيفه وولفرهامبتون (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي، ليدون قطار الريدز الانتصار الـ22 له في الموسم الجاري بالمسابقة الأقوى بالعالم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة أمام ويستهام يونايتد يوم الأربعاء المقبل، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.

وحقق رجال المدير الفني الألماني يورجن كلوب رقمًا تاريخيًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح ليفربول ثالث فريق في تاريخ بريميرليج (منذ انطلاق نسخته الأولى 1992-93) يخوض 40 مباراة أو أكثر دون تلقي أي هزيمة.

لم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري الإنجليزي في آخر 40 مباراة، محققًا 35 انتصارًا و5 تعادلات حتى الآن، وتعود آخر خسارة لمباراة مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد يوم 3 يناير 2019.

ويحمل آرسنال الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بريميرليج، بعد الوصول لـ49 مباراة دون خسارة في الفترة من مايو 2003 حتى أكتوبر 2004، ويليه تشيلسي (40 مباراة من أكتوبر 2004 حتى أكتوبر 2005).

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وتساوى ليفربول مع تشيلسي في القائمة التاريخية بالبريميرليج، متفوقا على آرسنال الذي وصل لـ30 مباراة بدون هزيمة من ديسمبر 2001 حتى أكتوبر 2002، ومانشستر سيتي صاحب نفس العدد من إبريل 2017 حتى يناير 2018.

أطول سلسلة مباريات متتالية بلا خسارة في تاريخ بريميرليج:

49 | آرسنال (2003-2004)

40 | تشيلسي (2004-2005)

40 | ليفربول (2019-مستمرة)

30 | آرسنال (2001-2002)

30 | مانشستر سيتي (2017-2018)