النجم يخاطب "كاف" لتسجيل لاعب جديد قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن نادي النجم الساحلي عن استدعاء حارس المرمى الشاب علاء الدين أيوب من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق المتوجهة للقاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، غدًا الجمعة.
وقال النجم الساحلي في بيان أصدره مساء الجمعة: "وجه المدرب خوان كارلوس جاريدو الدعوة للحارس علاء الدين أيوب الذي إلتحف بالمجموعة للتحول صباح الغد (الجمعة) إللى القاهرة."
وواصل النجم الساحلي توضيح الموقف: "من جهة أخرى راسلت الكتابة العامة للنجم الاتحاد الإفريقي من أجل تأهيل (تسجيل) الحارس أيوب."
وفقد النجم الساحلي حارسه مكرم البدري خلال مباراة الأهلي بداعي الإيقاف بسبب الطرد في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني.
وأعلن النجم الساحلي في وقت سابق عن استدعاء 19 لاعبًا للسفر إلى الأهلي، لكن مع إضافة حارسًا جديدًا ستكون القائمة 20 لاعبًا.
وانضم علاء الدين أيوب إلى النجم الساحلي الصيف الماضي قادمًا من فيرتوس انتلا الناشط بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، ولم يشارك في أي لقاء حتى الآن.
ويحتاج الأهلي الذي يمتلك 7 نقاط من 4 جولات للفوز على النجم الساحلي في مباراة الأحد المقبل من أجل الحصول على صدارة المجموعة قبل جولة من ختام دور المجموعات.
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