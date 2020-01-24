محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك عن جاهزيته التامة للعودة من جديد للمشاركة في مبارياته فريقه المقبلة.
وفي تصريحات لقناة ناديه قال جنش :"يمكنني المشاركة بدايةً من الغد إن أردت، تحدثت مع الجهاز الفني وأخبروني بقدرتي على المشاركة في المباريات".
ويحرس مرمى الزمالك في الوقت الحالي الحارس محمد أبو جبل، بينما يجلس محمد عواد على مقاعد البدلاء، ويتأهب محمود جنش من أجل الحصول على فرصته من جديد.
وأضاف حارس الزمالك :"لا أريد التعجل في العودة، أسعى لأن أحصل على وقتي في التدريبات بالكامل وفي الانسجام من جديد مع الفريق، كنت أود أن أشارك في مباريات ودية لكن لا مجال لذلك الآن".
وأتم جنش :"كارتيرون وعدني بالحصول على فرصة في المشاركة بالمباريات المقبلة، وأخبرني أنني لا أحتاج لمباراة ودية قبل العودة للمواجهات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يكشف عن وعد كارتيرون.. وموعد عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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