عبد الحفيظ: الاستبدال الأفريقي لن يفيد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فتح الاستبدال الأفريقي ضد تكافؤ الفرص ولن يستفد فريقه منه.

وكان مصدر اتحاد الكرة قد أشار في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس أن الاتحاد المصري وصله خطاب من الإتحاد الإفريقي بالسماح باستبدال 4 لاعبين بقائمة كل نادي قبل غلق باب القيد في نهاية يناير الجاري.

وتطرق سيد عبد الحفيظ، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون سبورتس ـ :"فرص صالح جمعة مع الأهلي لم تعد موجودة ولديه عروض خارجية ولكن ليست رسمية، حسين السيد لاعب جيد وأتمنى رؤيته يلعب ولكن علي معلول (رجله في الملعب) ومحمود وحيد في القائمة الأفريقية وأتمنى أن يلعب ويتواجد في منتخب مصر".

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الأولوية أن يستمر عمار حمدي مع الفريق ولكن لم يتم حسم أمره، مضيفًا:"حراسة المرمى في الأهلي مستقرة وأياً كان الحارس فلانجد قلقًا تجاه الأمر، الشناوي يعيش أزهى عصوره وله دورًا كبيرًا فيما وصلنا له الآن، ولدينا شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ولا نية لإعارة أي أحد منهم".

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وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الاتفاق أن لاعبهم المغربي وليد أزارو سيخرج للإعارة لمدة 6 أشهر لصفوف الاتفاق السعودي ثم يعود للأهلي ولكن ربما يحدث اتفاق أخر بعد انتهاء المدة واتفاق الأطراف الثلاثة:"الأهلي، الاتفاق، أزارو" على أي شيء جديد.

وعن التجديد لفايلر، قال عبد الحفيظ:"تم التعاقد معه لمدة موسم واحد ولازلنا في البداية وننتظر الحديث عن الأهداف المحلية والأفريقية ولا أريد أن أتحدث بلسانه بخصوص التجديد".

وتطرق مدير الكرة في الأهلي للحديث عن مباراة النجم وأهمية الفوز بها حتى لا يدخل الفريق في أي حسابات.

وعن المصابين بالفريق رد:"نيدفيد كان هناك استعجالاً في تأهيله بألمانيا وسيتواجد معنا خلال أسبوعين وإرادة حمدي فتحي وأنه يكون موجود تجعلني أعتقد وجوده في دور قبل النهائي أو النهائي وكذلك محمد محمود إرادته قد تجعله يتواجد معنا في نهاية الدوري".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك خطة كانت موضوعة لصيانة أرضية ملعب التتش:"نسير عليها بشكل جيد ولكن أرضية الملاعب في ديسمبر ويناير وفبراير تجعل الملاعب في حالة غير جيدة".