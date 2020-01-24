أمير مرتضى: لا يجب التفكير في لقاء مازيمبي فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك، بأن لاعبي الفريق لا يجب أن يفكروا فقط في مواجهة مازيمبي المقبلة، وعليهم أن يعلموا بأن اللقاء الأخير بمجموعات دوري الأبطال أمام بريميرو دي أوجوستو سيكون هامًا أيضًا.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "الزمالك" الرسمية: "على اللاعبين أن يدركوا بأن مباراة مازيمبي ليست اللقاء الأخير للفريق في المجموعة، ولدينا مباراة أخرى هامة في الجولة السادسة يجب أن نفكر فيها أيضًا."

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ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي تقام مساء الجمعة والفوز بها يعني ضمان التأهل لربع النهائي.

وتحدث المشرف على الكرة عن حالة الفريق: "قمنا بعشر صفقات في الصيف كنا بحاجة لهم، وجميعهم شاركوا وصنعوا الفارق مع الفريق خلال المباريات التي لعبناها."

وأتم: "حافظنا على عناصر هامة مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء، وهذا ما يجعلنا في حالة أفضل خلال الموسم الحالي."