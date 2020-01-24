جنش يروي مفاجأة بشأن توقيعه للأهلي قبل انتقاله لـ"الزمالك"

فجر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مفاجأة حول انضمامه للنادي الأهلي في وقت سابق قبل انتقاله للزمالك. وتابع جنش في تصريحات لقناة الزمالك "كنت قريب من الأهلي في وقت سابق وكنت في طريقي للسفر إلى القاهرة للتوقيع للأهلي لكن السيارة انقلبت وتعرضت لحادث". للتوقيع للأهلي لكن السيارة انقلبت وتعرضت لحادث". وأكمل "نادي الأوليمبي كاد يستغنى غني في وقت سابق بسبب قصر قامتي لكني استمريت بعدها وأثبت نفسي وقدمت مستويات رائعة".

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