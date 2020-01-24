جنش يكشف دور محمد صلاح في علاجه من إصابته أثناء بطولة أمم إفريقيا

كشف محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزميله مع المنتخب الوطني بشأن إصابته التي تعرض لها Advertisements في وقت سابق. في وقت سابق. وقال جنش في تصريحات لقناة الزمالك " صلاح وقف بجانبي وتوسط لخضوعي للعلاج الطبيعي على يد أفضل الأطباء في اسبانيا". اسبانيا". وتابع " الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني والدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أجمعا على هذا الطبيب". وواصل " اتصلت بصلاح في الأيام الماضية لرغبتي في العرض على الطبيب من جديد قبل مشاركتي مع الفريق في المباريات المقبلة".

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