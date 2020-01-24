أكد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه يرفض الاستعجال في المشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة بعد تماثله بشكل كامل للشفاء. Advertisements وقال جنش في تصريحات عبر قناة الزمالك "تماثلت للشفاء ويمكني المشاركة في أي لقاء لكني أرفض الاستعجال ". للشفاء ويمكني المشاركة في أي لقاء لكني أرفض الاستعجال ". وتابع " كارتيرون جلس معي وأكد لي أني لا أحتاج للوديات ويمكن الدفع بي من الآن لكني طالبته بالانتظار للدخول بشكل أكبر في المباريات". من الآن لكني طالبته بالانتظار للدخول بشكل أكبر في المباريات". وأشار إلى أن كارتيرون تفهم وجهة نظره وطلب منه العودة إليه فورا فور اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وواصل " جلسة كارتيرون قبل مباراة أسوان بالتحديد وهو مدرب ذكي ويسمع للاعبين وحل جميع المشاكل".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنش عن مشاركته بمباريات الدوري: مش دلوقتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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