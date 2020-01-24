بعد مباراة الأهلي والرائد.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الرائد في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين المسمي بـ "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله ببريدة.

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سجل في البداية لصاحب الأرض محمد فوزير في الدقيقة 66 ليتعادل في الدقيقة 84 المهاجم السوري عمر السومة ثم أحرز التقدم سريعًا في الدقيقة 85.

اقيمت ايضًا مباراة أخرى في الدوري بين الفتح وضمك وانتهت

بالتعادل السلبي.

ونقدم إليكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراتي الخميس

الهلال بـ 31 نقطة

النصر بـ 30 نقطة

الأهلي بـ 29 نقطة

الرائد بـ 26 نقطة

التعاون بـ 25 نقطة

الوحدة بـ 24 نقطة

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أبها بـ 23 نقطة

الفيصلي بـ 21 نقطة

الشباب بـ 21 نقطة

الاتفاق بـ 17 نقطة

الفيحاء بـ 17 نقطة

الحزم بـ 15 نقطة

الاتحاد بـ 14 نقطة

الفتح بـ 10 نقاط

العدالة بـ 9 نقاط

ضمك بـ 9 نقاط