ليفربول يحقق فوزاً عصيباً على وولفرهامبتون ويعزز تصدره للبريميرليج

فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

تقدم الليفر بهدف مبكر عبر اللاعب هندرسون، من ضربة رأسية قوية، جاءت بعد تلقيه كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أرنولد عند الدقيقة 8.

وشهدت مجريات الشوط الأول، تبديل السنغالي ساديو ماني، بعد شكواه من الإصابة، ومشاركة الوافد الجديد مينامينو بدلاً منه عند الدقيقة 33، قبل أن تنتهي مجريات الشوط بتقدم الليفر.

وفي شوط اللقاء الثاني، فاجئ وولفرهامبتون، ليفربول، بأداء هجومي في محاولة لتعديل النتيجة، حتى تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 51، بكرة

رأسية أيضاً عبر خيمينيز.وتمكن ليفربول بأقدام فيرمينو عند الدقيقة 85، من تسجيل هدف الفوز بصعوبة في شباك وولفرهامبتون الذي قدم أداءاً قوياً خاصة في شوط اللقاء الثاني.وحافظ ليفربول بتلك النتيجة على سجله الخالي من الهزائم بالدوري، بعد أن وصل إلى النقطة معززاً لصدارته للبريميرليج، بـ67 نقطة، من الفوز في 22 مباراة، وتعادل وحيد، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 34 في الترتيب السابع.