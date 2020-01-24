أهلى جدة يكشف تفاصيل إصابة عمر السومة

أعلن نادي أهلي جدة تعرض مهاجم الفريق الأول السوري عمر السومة للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نظيره فريق الرائد التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا :كشفت
ويحتل نادي اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٩، بينما يحتل نادى الرائد المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة
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