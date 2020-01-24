أهلى جدة يكشف تفاصيل إصابة عمر السومة

أعلن نادي أهلي جدة تعرض مهاجم الفريق الأول السوري عمر السومة للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نظيره فريق الرائد التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا :كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي ‎الأهلي عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة. كان عمر السومة قلب تأخر فريقه بهدفين أمام فريق الرائد التى انتهت المباراة بفوز الاهلى 2 / 1 احرزهم عمر السومة في دقيقة واحدة، خلال المواجهة على ملعب مدينة الملك عبد الله

ويحتل نادي اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٩، بينما يحتل نادى الرائد المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة ‎

الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي ‎الأهلي عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة. كان عمر السومة قلب تأخر فريقه بهدفين أمام فريق الرائد التى انتهت المباراة بفوز الاهلى 2 / 1 احرزهم عمر السومة في دقيقة واحدة، خلال المواجهة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. يحتل عمر السومة المركز الثانى من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد ١١ هدف.ويحتل نادي اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٩، بينما يحتل نادى الرائد المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة ‎

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