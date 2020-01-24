ثنائي سموحة للشباب ينضم لمعسكر منتخب السلة

وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة السلة على لاعبي سموحة شهاب الدين علي ونور طلال للإنضمام إلى معسكر المنتخب المغلق والذي يقام في الفترة من 27 يناير وحتي 2 فبراير استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

يذكر أن فريق سموحة تحت 18 سنة هو صاحب برونزية المنطقة والمركز الخامس في دوري المرتبط ويقودة جهاز فني يضم مجدي عبد الله مدرب وأحمد حماسو مساعد مدرب وحاتم نور الدين إداري والدكتور أحمد صيام طبيب ومحمد محرم مدرب لياقه وأحمال تحت إشراف طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة وأيمن المطراوي مدير فني. البطولة الأفريقية.يذكر أن فريق سموحة تحت 18 سنة هو صاحب برونزية المنطقة والمركز الخامس في دوري المرتبط ويقودة جهاز فني يضم مجدي عبد الله مدرب وأحمد حماسو مساعد مدرب وحاتم نور الدين إداري والدكتور أحمد صيام طبيب ومحمد محرم مدرب لياقه وأحمال تحت إشراف طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة وأيمن المطراوي مدير فني.

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