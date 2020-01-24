دي يونج يكشف عن حلمه في برشلونة

ينافس فريق برشلونة الإسباني على كافة البطولات الممكنة هذا الموسم، لكن الهولندي فرينكي دي يونج فضل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا.

اقرأ أيضًا.. أوبامينج يوافق على الرحيل عن آرسنال

استطاع فريق برشلونة الصعود إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعدما حل على رأس المجموعة ليواجه نابولي الإيطالي في مواجهة قوية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "أتطلع للفوز بكافة الألقاب، لكن إذا اخترت واحد فقط سيكون دوري الأبطال".

وأكمل "بالرغم من أني أتطلع لحمل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا".

مؤخرًا تمت إقالة أرنيستو فالفيردي وتعاقد الفريق الكتالوني من كيكي سيتين لكن الدولي الهولندي أكد أن المدربين يتشابهان في الاستحواذ والفلسفة.

Advertisements

واستطرد "سيتين لم يطلب مني أي شيء معين، والأفكار لديه مثل فالفيردي لأن ذلك برشلونة وهي حيازة كرة القدم".

وفسر صاحب الـ 22 عامًا "ما تغير فقط كانت تفاصيل صغيرة حيث

أنه يهتم جدًا بأن تكون الكرة في حوزتنا".

ويذكر أن نجم خط وسط أياكس قد جاء إلى إسبانيا في الصيف الماضي، وقد تكييف سريعًا على الأجواء ويعتقد أنه وزملائه لديهم فرصة للتحسن.

أوضح بقوله "لقد تكيفت بسهولة وأنا سعيد لكني أعلم أن لدي الأفضل، اعتقد أنه ما زالت لدي فرصة للتطور واللاعبين في الفريق أيضًا سنكون أفضل مع الوقت هذا الموسم".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بعد خوض 20 مباراة أما ريال مدريد فيأتي ثانيًا بنفس عدد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الكتالوني.