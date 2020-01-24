الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعاً مع مندوب الاتحاد الدولي بسبب مونديال مصر لليد

عقد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد البنيني منصور أريمو ونائبه مدحت البلتاجي إجتماعا مع مندوب الإتحاد الدولي لكرة اليد ديتشيه شبيته والفرنسي لوميه عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي وذلك علي هامش مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الافريقية بفندق إقامة اللاعبين بمدينة الحمامات التونسية من أجل مناقشة كيفية مساعدة الدول الإفريقية أصحاب المراكز من الثالث وحتي السابع في البطولة الحالية إستعدادا لبطولة العالم المقبلة لكرة اليد التي تنظمها مصر عام ٢٠٢١ .

وصرح مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الإفريقي أنه تقرر مساعدة المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم بمصر التي تشارك فيها ٣٢ دولة لأول مرة من الناحية الفنية والإدارية وكذلك وضع خطط وبرامج لوجيستية للنهوض بالمنتخبات المتأهلة لمونديال مصر خاصة وأن منتخبات مثل الكونغو وغينيا والمغرب سيواجهون دول كبري في اللعبة مثل الدانمارك والنرويج وألمانيا وغيرهم ويجب أن تظهر الدول المتأهلة من أفريقيا بمظهر يليق بالمنافسة أمام المنتخبات الكبري وهو ما أكدناه خلال الإجتماع مع مندوبي الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي يسعي لتطوير اللعبة في إفريقيا خلال الفترة المقبلة .

المراكز من الثالث وحتي السابع في البطولة الحالية إستعدادا لبطولة العالم المقبلة لكرة اليد التي تنظمها مصر عام ٢٠٢١ .وصرح مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الإفريقي أنه تقرر مساعدة المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم بمصر التي تشارك فيها ٣٢ دولة لأول مرة من الناحية الفنية والإدارية وكذلك وضع خطط وبرامج لوجيستية للنهوض بالمنتخبات المتأهلة لمونديال مصر خاصة وأن منتخبات مثل الكونغو وغينيا والمغرب سيواجهون دول كبري في اللعبة مثل الدانمارك والنرويج وألمانيا وغيرهم ويجب أن تظهر الدول المتأهلة من أفريقيا بمظهر يليق بالمنافسة أمام المنتخبات الكبري وهو ما أكدناه خلال الإجتماع مع مندوبي الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي يسعي لتطوير اللعبة في إفريقيا خلال الفترة المقبلة .

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