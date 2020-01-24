ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

واصل ليفربول صموده للمباراة الـ 40 على التوالي دون أي خسارة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة ال24، مساء يوم الخميس 23-1-2020 على ملعب المولينو التابع للفريق الملقب بالذئاب.

وشهدت المباراة غياب ساديو ماني ومشاركة مينامينو جوار النجم المصري “محمد صلاح” منذ البداية بعدما أكمل صلاح 90 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج مطلع هذا الأسبوع.

ورفع ليفربول رصيد نقاطه بعد هذا الفوز لـ 67 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 51 نقطة، أما ولفرهامبتون فقد تجمد في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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إليكم ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون

تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – روبيرتسون – هيندرسون – فينالدوم – تشامبرلين – صلاح – فيرمينيو – ماني

أليسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – روبيرتسون – هيندرسون – فينالدوم – تشامبرلين – صلاح – فيرمينيو – ماني تشكيلة وولفرهامبتون: باتريسيو – سايس – دوندنكر- كودي – دوهارتي – جوني – موتينيو – نيفيس – نيتو – أداما تراوري – راؤول خيمينز

باتريسيو – سايس – دوندنكر- كودي – دوهارتي – جوني – موتينيو – نيفيس – نيتو – أداما تراوري – راؤول خيمينز الفريقان يدخلان المباراة بصفوف مكتملة، وبكامل قوتهما الضاربة، نحن على موعد مع مباراة غاية في القوة

1 ” انطلاقة الشوط الأول

2″ بيدرو نيتو يلعب في اليسار وأداما تراوري يلعب على اليمين مع التحول لرأس حربة وتحول نيتو إلى لاعب عمق، هذه هو رسم المدرب “نونو سانتو” الهجومي.

5″ أووووووه الهجمة الأولى تضيع من الوولفز بعد مخالفة من الجانب الأيسر لعبها نيتو عرضية مرت من أكثر من مدافع لليفربول ولكنها لم تجد من يحوّلها في المرمى من هجوم الذئاب

8″ جووووووووووووول ⚽️ ليفربول يسجل هدف التقدم سريعًا عن طريق القائد هيندرسون الذي حوّل رأسية من ركنية في الشباك ببراعة

10″ يااااااه .. وولفرهامبتون يضيع فرصة لا تضيع عبر دوهارتي الذي لعبت له كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وأرسل تصويبة برأسه ولكنه افتقد للتوجيه وضاعت كرته

14″ يا صلاااااااح يا صلاااااح النجم المصري يذهب بانفراد ولكنه يحاول مراوغة المدافع كودي الذي تفطن للعبة وضغط عليه ليحرمه من وضعية سانحة للتجسيل

17″ عررررررررضية جديدة للولفز هذه المرة سايس يرتقي لها ولكن رأسيته تذهب أعلى من العارضة

23″ المباراة تهدأ كثيرًا وسط غياب ردة فعل للولفز، ولعب ليفربول باطمئنان الآن بعد التقدم في النتيجة

28″ صلاح يصنع هجمة لفيرمينيو بتمريرة رائعة ولكن كرته تطال على البرازيلي

32″ أوووه ضربة لليفربول ساديو ماني يتعرض لإصابة ويطلب مغادرة الملعب

33″ ???? بالفعل استجاب كلوب ودفع بالياباني “مينامينو” في ظهوره الأول مع الريدز

34″ جماهير ليفربول يبدو على ملامحها القلق على أسد التيرانجا، وتتمنى ألا تطول فترة غيابه عن الفريق، يبدو أن المشكلة عضلية

40″ نعتقد أن وولفرهامبتون بالغ في تراجعه لمناطقه خوفًا من بطش ليفربول، ولكن أعتقد أنه بعد خروج ماني ومع بداية الشوط الثاني، سوف يندفع سانتو أكثر للآمام

45″ ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع

45+2″ يا الله ماذا أضاع صلاح .. هدف عالمي يضيع من المصري الذي توغل من وسط الملعب وراوغ مدافع واثنين، ثم أرسل تصويبة ولكنها ارتطمت بالمدافعين.

صااااافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد

بغض النظر عن النتيجة، ولكن ليفربول لم يظهر التفوق المعهود في لقاء المولينو، كما أن الذئاب لم يكونوا في كامل مستواهم خلال المباراة، ربما سوف نرى شوطًا ثانيًا أكثر إثارة

انطلاقة الشوط الثاني

47″ بداية نارية من صلاح الذي يبدو أنه يسعى لهدف، قطع كرة من أداما تراوري وذهب منفردًا ليسدد كرة قوية تألق باتريسيو وأبعدها

50″ جوووووووووووووووول ⚽️ التعادل للولفز عبر المتألق الميكسيكي “راؤول خيمينيز” الذي استغل مجهود زميله تراوري ووضع رأسية رائعة في شباك أليسون

54″ أداااااااااما العداء يبدأ الشوط الثاني بشكل ناااااري ????

55″ يتوغل بكرة جديدة ويسبق السريع روبيرتسون الذي لم يجد أي بد سوى عرقلته على خط منطقة الجزاء ومن حسن حظه لم تحسب بنالتي

57″ فيرمينو يضيع محاولة جديدة، ولكنها قريبة هذه المرة، بعدما تهيأت كرة طائشة أمامه داخل منطقة الجزاء، صوبها بيسراه ولكن الحارس باتريسيو تألق وأبعدها

64″ صااااااااااااروخ ???? من المالي الإسباني أداما تراوري من داخل منطقة الجزاء، تصدى له ببراعة منقطعة النظير البرازيلي “أليسون بيكر” الذي أبعد الخطر عن مرماه

67″ انفرااااااااااااد يا خيمينيز .. المكسيكي أضاع انفراد وجهًا لوجه مع أليسون بيكر، الذي تألق من جديد

69″ ???? خروج تشامبرلين ونزول فابينيو

هذا التبديل من كلوب يهدف لمقاومة قوة لاعبي وسط ميدان الوولفز، وتحديدًا روبين نيفيز، الذي تفوق على هندرسون، وأيضًا من أجل إغلاق العمق ومراقبة تحركات أداما من اليمين إلى قلب الملعب

72″ ???? أول تبديلات وولفرهامبتون بنزول جوتا بدلاً من نيتو

78″ أداما يذهب بكرة من وسط الملعب بمفرده ولكنه يستعجل في التصويب وتذهب كرته بعيدًا

82″ المباراة في طريقها للتعادل، إلا إذا قال أي فريق في الملعب كلمته في الدقائق الأخيرة

84″ جوووووووووووووووول ⚽️ خطفها فيرمينوووووووو يا له من ليفربول يعرف كيف يربح المباريات! صلاح يفعل كل شيء ويأتي من أمامه هندرسون ويصنع لفيرمينيو تمريرة انتهت بتصويبة من البرازيلي يسارية في الشباك.

85″ ???? كلوب يخرج صلاح من الملعب ويدفع بالبلجيكي “ديفوك أوريجي”

88″ ليفربول يستهلك الوقت بطرق شرعية وبخبرة واضحة

90″ أربع دقائق وقت بدل من الضائع

90+4″ صاااافرة نهاية المباراة بانتصار جديد لليفربول

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