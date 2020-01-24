الهلال يختار أحد نجوم كأس العالم للأندية لخلافة عمر خريبين!

كشفت تقارير صحفية مكسيكية عن حقيقة اهتمام نادى الهلال السعودى بالتعاقد مع أحد أهم نجوم بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر نهاية عام 2019، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووقع اختيار الهلال على المهاجم الأرجنتيني “روجيليو فونيس موري” لاعب فريق مونتيرى المكسيكي.

موقع Football Total، كشف أن الأرجنتيني روجيليو، صاحب الـ28 عامًا، قد يغادر مونيترى فى الصيف المقبل، ويحظى باهتمام كبير من أندية أمريكية، علاوة على رغبة عارمة من نادى الهلال بطل دورى أبطال آسيا، فى الظفر بخدمات المهاجم.

موري انضم لصفوف فريق مونتيري المكسيكي في يوليو عام 2015، قادما من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 4.25 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 7 ملايين يورو، وهو يجيد اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وصانع الألعاب.

وشارك روجيليو فونيس مع مونتيري هـذا الموسـم 32 مبـاراة، وساهـم بـ20 هـدف، وسجـل 18 هـدف.

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وسبق لفونيس موري اللعب في أندية إسكيشهر التركي وريفربلات الارجنتيني، وأيضا ارتدى قميص منتخب راقصي التانجو الأرجنتين، وهو الشقيق التوأم للاعب راميرو فونيس موري، لاعب فياريال الإسباني.

تأتى هذه التقارير، مع رغبة السورى عمر خريبين مهاجم الفريق الأزرق فى مغادرة النادى العاصمى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، إذ تلقى عددًا من العروض الخليجية، خاصة من الدورى الإماراتى.

ويرغب خريبين فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر فى المباريات، لاسيمًا مع سيطرة الفرنسى بافتيمي غوميز على مقعد رأس الحربة فى تشكيلة رازفان لوشيسكو المدير الفنى للهلال، والذى يثق كثيرًا فى إمكانيات اللاعب فى قيادة هجوم الزعيم.