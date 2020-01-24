ليفربول يكبح شراسة وولفرهامبتون بثنائية



واصل ليفربول، افتراس منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ 24.



أحرز جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، ثنائية ليفربول في الدقيقتين 8 و84، فيما سجل خيمينيز هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 51.



ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.



وخاض ليفربول المباراة، معتمدًا على طريقة لعب (4-3-3) وتواصلت الشراكة بين جو جوميز وفان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين أرنولد وأندي روبرتسون.



وبرز التبادل المستمر في المراكز بين ثلاثي الوسط هندرسون وفينالدوم وتشامبرلين، خلف ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.



في الناحية المقابلة، لجأ وولفرهامبتون إلى طريقة لعب (3-4-3)، ووقف لياندرو ديندونكر إلى جانب رومان سايس وكونور كوادي بالخط الخلفي، وتواجد مات دوهيرتي وجوني على الطرفين.



وطغت الصبغة البرتغالية على وسط الملعب بوجود الثنائي روبن نيفيز وجواو موتينيو، ولعب خيمينيز دور المهاجم الصريح وحوله آداما تراوري وبيدرو نيتو.



وبعد 8 دقائق على انطلاق اللقاء، افتتح ليفربول التسجيل إثر ركلة ركنية نفذها أرنولد ليقابلها هندرسون برأسه على يسار الحارس روي باتريسيو.



وكاد وولفرهامبتون أن يعادل الكفة في الدقيقة 11، عندما كسر دوهيرتي مصيدة التسلل ليقابل عرضية موتينيو بجانب القائم البعيد، وحرم دفاع وولفرهامبتون صلاح من التسديد في الدقيقة 18.



ومضت الدقائق التالية هادئة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، لكن ليفربول تعرض لضربة مؤلمة عندما اضطر لإخراج ساديو ماني من الملعب بسبب الإصابة، ليشرك مكانه الياباني تاكومي مينامينو.



وضغط وولفرهامبتون لإحراز التعادل، ومرر نيفيز كرة عميقة نحو خيمينيز الذي سيطر عليها قبل أن يطيح بها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 38.



وسنحت فرصة لصلاح في الوقت بدل الضائع، عندما راوغ أكثر من لاعب، قبل تسديد كرة ارتدت من قدم دوهيرتي.



وارتكب تراوري خطأ فادحا في إعادة الكرة للخلف، ليخطفها صلاح وينفرد بالمرمى، إلا أن باتريسيو أنقذ محاولته في الدقيقة 47.



لكن تراوري عوض عن خطئه، عنما رفع عرضية مميزة من الناحية اليمنى على رأسه المندفع خيمينيز الذي وضعها على يمين الحارس أليسون مسجلا هدف التعادل.



واقترب ليفربول من استعادة تقدمه في الدقيقة 60، عندما ارتدت تسديدة مينامينو من دفاع وولفرهامبتون إلى فيرمينو الذي سدد في مكان وقوف الحارس.



وتنامت ثقة وولفرهامبتون مع مرور الوقت، وتصدى أليسون لتسديدة قوية من تراوري في الدقيقة 65، وعاد الحارس ليتصدى لمحاولة جديدة من خيمينيز في الدقيقة 68.



واقتحم صلاح، منطقة جزاء وولفرهامبتون في الدقيقة 70 وتخطى كوادي، لكنه سدد بجوار القائم، وانطلق تراوري بهجمة مرتدة لكنه تسرع في التسديد لتذهب كرته ضعيفة في الدقيقة 74.



وأهدى المهاجم البرازيلي، فريقه فوزًا ثمينًا بهز الشباك في الدقيقة 84، بعدما استقبل تمريرة هندرسون ليراوغ من أمامه ويسدد كرة مقوسة داخل الشباك بنجاح.



ودخل ديفوك أوريجي مكان صلاح في الدقائق الأخيرة، وكاد وولفرهامبتون أن يسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.



المصدر: موقع كورة