اونلاين | يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

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تنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 1

يستقبل الزمالك المصري نظيرة مازيمبي الكونغولي ، في لقاء صعبة للغاية علي الفريق الأبيض ، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال افريقيا، علي ستاد القاهرة الدولي ، وذالك يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري ، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، والساعه العاشرة بتوقيت السعودية ، وقد انتهت نتيجه الذهاب بفوز كبير لفريق مازيمبي بثلاثية نظيفة ، وتأتي صعوبة المواجهة نظرا لتاريخ مواجهة الزمالك لفرق الكونغو حيث لم يحقق سوي انتصار وحيد ، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط من انتصاريين و تعادل و هزيمة ، بينما يتصدر مازيمبي المجموعه برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات و تعادل .

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق بالزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي بطل الكونغو ، وضمت القائمة مهاجم وحيد وهو مصطفي محمد ، وقائد الفريق شيكابالا ، و استبعد الفرنسى كلا من عبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وكريم بامبو ومحمد صبحي لأسباب فنية فما جاء استبعاد كاسونجو لعدم الجاهزية ، بعد قيدة في القائمة الأفريقية لنقص المهاجمين في الفريق وعدم الأقتناع بعمرو السعيد الذي قد يغادر الفريق في يناير الجاري ، في المقابل يسعي مازيمبي للفوز الثاني تاريخيا علي الزمالك في القاهرة حيث تقابل الفريقين في ثلاث مباريات انقسمت الي فوز للزمالك و اخر لمازيمبي و انتهت اخر لقاء. بالتعادل السلبي وكانت في عام 2014.