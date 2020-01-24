اونلاين | يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

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يلا شوت zamalek مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي الجمعة 24/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الزمالك عن حسم ملف تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، من خلال استضافة فريق مازيمبي الكونغولي في مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

آخر استعدادات الزمالك لمُباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي الجمعة 24/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة الزمالك ومازيمبي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مازيمبي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.