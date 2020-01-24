رياضة | عاجل- كلوب يكشف حجم إصابة ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- كلوب يكشف حجم إصابة ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حجم الإصابة التي تعرض لها الستغالي ساديو ماني مهاجم الريدر في مباراة الأمس أمام وولفرهامبتون.

واضطر ماني لمغادرة ملعب مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة.

وأكد كلوب أن سبب خروج ماني كان تعرضه لإصابة في الركبة.

وقال المدرب الألماني عقب نهاية المباراة : "لقد اشتكى من إصابة في الركبة، ولكننا لا نعلم حجمها بعد. سننتظر لنرى".