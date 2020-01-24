رياضة | جنش: كنت في طريقي للأهلي وإنقلبت السيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش: كنت في طريقي للأهلي وإنقلبت السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جنش حارس مرمى فريق الزمالك أنه كان قريب في وقت سابق من الانضمام لصفوف النادي الأهلي وقبل توقيعه للزمالك.

ويتمتع جنش بحب كبير وثقة بين جماهير نادي الزمالك ونجح في الوصول لشعبية واسعة.

وتابع جنش في تصريحات لقناة الزمالك "كنت قريب من الأهلي في وقت سابق وكنت في طريقي للسفر إلى القاهرة للتوقيع للأهلي لكن السيارة انقلبت وتعرضت لحادث".

وأكمل "نادي الأوليمبي كاد يستغنى غني في وقت سابق بسبب قصر قامتي لكني استمريت بعدها وأثبت نفسي وقدمت مستويات رائعة".