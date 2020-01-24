رياضة | عاجل- تصريح مثير من يورجن كلوب عقب فوز ليفربول الصعب أمام وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- تصريح مثير من يورجن كلوب عقب فوز ليفربول الصعب أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لعبنا بشكل طبيعي ولم نعاني من ضغوط في المباراة ، الضغط الوحيد الذي واجهنا هو إصابة ماني بالشوط الأول".
وأضاف :"لقد لعبنا اليوم بطريقة مختلفة نوعًـا ما، دافعنا بخطة 4-4-2 ولعبنا بشكل هجومي بشكل معتاد وطبيعي، لقد لعب اول مباراة له بالدوري، ومينامينو قدم أداء جيد للغاية".
وزاد :"كنا نعلم تمامًا بأنها مباراة صعبة ومعقدة قبل لعبها، اختلفوا الذئاب عن السابق وأصبحوا يلعبون بشكل جيد وسريع".
وأشار :"إذا كان لديك الوقت الكافي لتسجيل الأهداف، فأنت لم تخسر المباراة بعد، هذا ما فعلناه اليوم، إنه أمرًا لا يصدق".
وأتم حديثه :"لقد قلت في الأسبوع الماضي بأن هيندرسون ولد في ملعب التدريبات، إنه لاعب استثنائي، استخدمناه اليوم كحماية، لعب مباراة لا تصدق مرة أخرى".