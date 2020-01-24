رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدف

2- سيرجيو أجويرو 16 هدف

3- ماركوس راشفورد 14 هدف

4- بيير إيمريك أوباميانج 14 هدف

5- داني إينجز 14 هدف

6- تامي أبراهام 13 هدف

7- محمد صلاح 11 أهداف

8- هاري كين 11 هدف

9- رحيم ستيرلنج 11 هدف

10- ساديو ماني 11 هدف

إصابة فاردي لم تتوقع عن تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

وعلى الرغم من الإصابة التي تعرض لها النجم الإنجليزي جيمي فاردي في مباراة فريقه ليستر سيتي ضد فريق وست هام ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 إلا أن القناص لم يتخلى عن صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفا ويليه أجويرو الذي سجل 16 هدف بعد مرور 24 من مسابقة البيرميرليج.