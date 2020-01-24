رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 24/يناير/2020 - 12:36 ص
Advertisements
ارشيفية
علي خلاف
Advertisements
انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون التي أُقيمت على ملعب الأخير "مولينيو" ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة البيرميرليج بفوز الريدز بثنائية مقابل هدف لصالح الذئاب حيث يستعرض موقع الخليج 365 الرياضي فيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد لقاء الليلة.
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
بهذا الفوز رفع فريق ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 67 نقطة متصدراً لمسابقة البيرميرليج بفارق كبير عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقي الريدز.
1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدف
2- سيرجيو أجويرو 16 هدف
3- ماركوس راشفورد 14 هدف
4- بيير إيمريك أوباميانج 14 هدف
5- داني إينجز 14 هدف
6- تامي أبراهام 13 هدف
7- محمد صلاح 11 أهداف
8- هاري كين 11 هدف
9- رحيم ستيرلنج 11 هدف
10- ساديو ماني 11 هدف
إصابة فاردي لم تتوقع عن تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
وعلى الرغم من الإصابة التي تعرض لها النجم الإنجليزي جيمي فاردي في مباراة فريقه ليستر سيتي ضد فريق وست هام ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 إلا أن القناص لم يتخلى عن صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفا ويليه أجويرو الذي سجل 16 هدف بعد مرور 24 من مسابقة البيرميرليج.
Advertisements