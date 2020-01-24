رياضة | جنش يوضح تفاصيل جلسته مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش يوضح تفاصيل جلسته مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جنش حارس مرمى فريق الزمالك عن موعد عودته للمستطيل الأخضر خلال الفترة المقبلة بعد تماثله للشفاء من المباريات.وعاد جنش للمشاركة مع الزمالك في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع المنتخب الوطني في بطولة افريقياوقال جنش في تصريحات عبر قناة الزمالك "تماثلت للشفاء ويمكني المشاركة في أي لقاء لكني أرفض الاستعجال "

وتابع " كارتيرون جلس معي وأكد لي أني لا أحتاج للوديات ويمكن الدفع بي من الآن لكني طالبته بالانتظار للدخول بشكل أكبر في المباريات".

وأشار إلى أن كارتيرون تفهم وجهة نظره وطلب منه العودة إليه فورا فور اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وواصل " جلسة كارتيرون قبل مباراة أسوان بالتحديد وهو مدرب ذكي ويسمع للاعبين وحل جميع المشاكل".