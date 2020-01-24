رياضة | ليفربول يسطر تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسطر تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫كتب فريق ليفربول تاريخًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، حيث أصبح الفريق الثاني حفاظًا على سجله خاليًا من الخسارة.

‬ ‫ووصل الريدز للمباراة رقم ٤٠ دون خسارة في الدوري الإنجليزي متخطيًا تشيلسي، ليصبح الفريق الثاني في البريميرليج، خلف أرسنال الذي يملك الرقم الأعلى بـ٤٩ مباراة.

‫كما حقق ليفربول الفوز الرابع عشر على التوالي في البطولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.‬

‫وفاز ليفربول مساء اليوم على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.‬