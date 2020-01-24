رياضة | بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي نادي ليفربول كل من هندرسون في الدقيقة 8 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 84 بينما سجل هدف نادي ولفرهامبتون الوحيد راؤول خيمينز في الدقيقة 51 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 67 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 23 مباراة خاضها حتى الآن.

بينما يقف رصيد نادي ولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 24 مباراة خاضها حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- مانشستر سيتي 51 نقطة

3- ليستر سيتي 48 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- توتنهام 34 نقطة

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7- ولفرهامبتون 34 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

9- ساوثامبتون 31 نقطة

10- أرسنال 30 نقطة

11- كريستال بالاس 30 نقطة

12- إيفرتون 30 نقطة

13- بيرنلي 30 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 30 نقطة

15- برايتون 25 نقطة

16- أستون فيلا 25 نقطة

17- وست هام يونايتد 23 نقطة

18- بورنموث 23 نقطة

19- واتفورد 23 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة.