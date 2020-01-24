رياضة | ليفربول لا يتوقف عن الانتصارت ويقهر ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول لا يتوقف عن الانتصارت ويقهر ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق ليفربول ثلاث نقاط غالية من أنياب مضيفه ولفرهامبتون، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرث أحداثها على أرضية ملعب مولينوكس، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم النجم الإنجليزي جوردان هيندرسون ببالنتيجة لمصلحة ليفربول في الدقيقة الثامنة من ضربة ركنية نفذها مواطنه ترينت أليسكندر أرنولد، قبل أن يتعادل الدولي المكسيكي راؤول خيمنيز في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، قبل أن يخطف روبيرتو فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 84 عندما إستغل تمريرة هيندرسون وأودعها ببراعة في شباك باتريشيو.

سيطر الريدز على مجريات الشوط الأول نسبياً، وأفرزت سيطرة كتيبة كلوب عن هدف مبكر في الدقيقة الثامنة برأسية هيندرسون.

Advertisements

أجرى كلوب تبديلاً إضطرارياً بإخراجه النجم السنغالي ساديو ماني وإشراك الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

في اشوط الثاني تراجه مردود نجوم ليفربول نسبياً، وسط نشاط من لاعبي الولفز الذين يجيدون اللعب جيداً على أرضية ميدانهم ضد الكبار، وإستغل خيمينيز تمريرة زميله أداما تراوري وغياب الرقابة ليهز شباك أليسون.

حاول أبناء نونو سبريتو الضغط على نجوم الريدز لألحاق أول هزيمة لهم في الدوري الإنجليزي، إلا أن روبيرتو فيرمينو كان له رأياً آخر، ليجهز على ولفرهامبتون بهدف قاتل في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة 67 ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي مع وجود مباراة مؤجلة للريدز، في المقابل يتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز السابع.