رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق ايبيزا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 23 - 1 - 2020 :-

- تحرك مفاجئ من آرسنال بعد شائعات برشلونة وأوباميانج

أكدت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية على أن آرسنال اتجه نحو التعاقد مع راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون ليكون البديل المحتمل للمهاجم أوباميانج حال رحيله، وكان أوباميانج قد أعطي موافقته على الانضمام لبرشلونة في يناير الجاري وهو ما دفع الإدارة لبدء البحث عن مهاجم مميز لخلافته تحسباً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

- كيكي سيتين أمام أصعب امتحان مع برشلونة

تعد مواجهة فالنسيا هي الثالثة لبرشلونة مع سيتيين، لكن الفريق لم يظهر حتى الآن بالوجه المأمول بعد انتصارين تحققا بالكاد أمام غرناطة في الدوري 1-0 وإيبيزا أمس في دور الـ32 بكأس الملك 2-1، ويسعى سيتيين لاعتماد طريقة لعب "كرويف" على لاعبي "البرسا"، وهو الأسلوب الذي لم يتأقلم عليه بعد لاعبو الفريق، بعدما أقر الفرنسي أنطوان غريزمان بذلك عقب انتصار الفريق على إيبيزا بثنائية تكفل بتسجيلها.

- صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

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تعرض نيتو حارس مرمي فريق برشلونة لإصابة قوية خلال مواجهة إيبيزا في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا والتي حسمها البرسا بهدفين مقابل هدف، واكد النادي الكتالوني على أن نيتو يعاني من إصابته بالتواء في كاحل القدم وسيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع قادمة بشكل رسمي.

- برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لضم رودريجو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم الجاري، وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مسئولي برشلونة سيجتمعون بوكيل اللاعب خورخي مينديز من أجل الإسراع بإتمام الصفقة قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية بنهاية هذا الشهر.

- برشلونة يتوسل لضم مهاجم لا يلعب مع ناديه

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرس جديًا خيار التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو من تشيلسي الإنجليزي والذي يجلس كبديل على الدكة للاعب الشاب تامي أبراهام، ويستعد جيرو للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الشتوي إذ أن انتر ميلان الإيطالي وعدة أندية فرنسية ترغب بضمه خلال شهر يناير الجاري.

- أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

كشف كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن أن فريقه لم يكن على المستوى المأمول ضد فريق إبييزا على ملعب كان ميسيس في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا رغم الفوز بنتيجة 2-1، وقال كيكي سيتين: "إبييزا فريق قوي وقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي.. حالفنا الحظ في إدراك التعادل وأنا سعيد على الرغم أن المباراة لم تكن سهلة".