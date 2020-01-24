رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 23 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق صدمة لنجم الفريق إبراهيم دياز على الرغم من تألقه أمام يونيونستانس في كأس إسبانيا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ناتشو يرحب بضم نجم باريس سان جيرمان

شدد ناتشو فيرنانديز نجم ريال مدريد على ضرورة ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ربطته التقارير مؤخرًا بالرحيل إلى الملكي وذلك عقب تأكيد مبابي على تقديره لريال مدريد ومُدربها الأسطورة الفرنسية زيدان.

وقال ناتشو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"إذا ما كان مبابي يُرسل لنا الإشارات فعلينا أن نكون منتبهين لاستقبالها".

وعن الفوز على يونيونستاس في إطار كأس ملك إسبانيا، قال ناتشو :"نحن سُعداء بالتأهل للدور المُقبل وهذا كان الهدف، الفريق قام بآداء رائع، المُدرب طلب منا التركيز والشراسة وهو ما فعلناه".

واختتم ناتشو تصريحاته قائلاً :"كان لديهم الحافز وهم رفعوا من من نسق لعبهم ضدنا وكان علينا ان نتعامل مع ذلك الدافع ولعبنا بالطريقة الصحيحة".

- نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن آرسنال في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن داني سيبايوس نجم ريال مدريد يرغب في قطع إعارته مع آرسنال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن سيبايوس لا يشعر بالسعادة في صفوف آرسنال لأنه لم يحقق الهدف الرئيسي الذي انتقل للنادي من أجله وهو اللعب بشكل أساسي لذلك قرر مغادرة النادي في الأسبوع المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيبايوس طلب من إدارة ريال مدريد فسخ عقد إعارته مع آرسنال لكن ليس للعودة إلى ملعب ريال مدريد ولكن من أجل الذهاب لنادٍ آخر يضمن له فرصة اللعب بشكل أساسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس يعلم أن عودته إلى ريال مدريد تعني جلوسه على دكة البدلاء في معظم مباريات الموسم كما أن زين الدين زيدان لا يبدو بحاجة للاعب احتياطي جديد في ظل كثرة اللاعبين الذي يملكه.

- هل ينجح دياز في كسب ثقة زيدان ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامانكا في كأس ملك إسبانيا كشفت عن العديد من الملاحظات الإيجابية كان أبرزها المشاركة المتميزة لإبراهيم دياز في المباراة وتسجيله لهدفين في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لاس بيستاس معقل اونيونيستا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الإسباني إبراهيم دياز دخل كبديل له في الدقيقة 51 وأظهر نشاطاً وحماسا كبيرًا في إثبات نفسه بعد أن رفض الرحيل عن الفريق في فترو الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن النجم البالغ من العمر 20 عاماً نجح في التسبب بهدفين، حيث جاء الهدف الأول بعد أن اصطدمت كرته بالقائم ثم ارتدت من قدم مدافع أونيونيستا وجاء الهدف الثاني عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ليؤكد تأهل ريال مدريد إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا.

- زيدان يصدم نجم ريال مدريد

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صدمة قوية لنجم الفريق الإسباني الشاب إبراهيم دياز عقب تألقه أمس أمام يونيونستاس سالامنكا في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إبراهيم دياز يعتبر من أقل اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد في الموسم الحالي وأنه على الرغم من ذلك، رفض الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لرغبته في الصراع وإقناع زيدان بقدراته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات المدير الفني الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة جاءت صادمة عندما أكد على أن تألق إبراهيم دياز لن يغيّر من وضعه الحالي شيء خصوصاً وأن المباراة كانت أمام منافس متواضع.

Advertisements

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"أنا سعيد بما فعله دياز والأهداف التي سجلها، نحن هنا لفعل هذه الأمور، هذه المباراة لا تغيّر الأمور والجميع يعرف وضعه".

- آرسنال يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال جذب أنظار مسئولي ريال مدريد وذلك عقب تألقه هذا الموسم وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سرعة مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة أثارت إعجاب مسئولي الملكي الذي يستعد لتقديم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي الشاب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي وأنه فتح باب المفاوضات معه بالفعل من أجل زيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.

- نجم برشلونة السابق يرحب باللعب لريال مدريد

رحب المهاجم الإسباني أداما تراوري نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي وبرشلونة السابق بفكرة الرحيل عن الذئاب في حالة تلقيه أية عروض رسمية من ريال مدريد.

وبسؤال تراوري مهاجم ولفرهامبتون عن احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع الذئاب ،أجاب: "لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر".

وحول الأسباب التي دفعت المهاجم الإسباني للرحيل عن البارسا أجاب: "سأحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي صحيح أنني لم أرحل بأفضل طريقة ممكنة لكنني لست نادماً على خروجي من برشلونة، كان هُنالك سوء تفاهم بيني وبين الإدارة وقررت الخروج".

ويُعد أداما تراوري من أسرع اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث بلغت سرعة مهاجم الذئاب (34.84 كلم/الساعة) وهوا من أبرز الأسلحة الهجومية لفريق ولفرهامبتون هذا الموسم.

- ريال مدريد يحضر شباكه لاصطياد مهاجم الأرسنال في الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط لخطف المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم هجوم الميرينجي.

ويستعد فريق أرسنال الإنجليزي لزيادة راتب البرازيلي مارتينيلي، من 10 آلاف جنيه استرليني في الأسبوع، إلى 30 ألف استرليني، لحماية اللاعب من اهتمام ريال مدريد وبعض الأندية الكبرى في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم القادم.

وفي سياق متصل أشارت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، أن أداء البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي، مع فريقه آرسنال جذب انتباه نادي ريال مدريد وهوا ما جعل الميرنجي يفكر جيدا في كيفية إتمام صفقة المهاجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو مع بداية الموسم المقبل.

ويُتوقع أن تصل قيمة البرازيلي مارتينيلي في الفترة الحالية حوالي 50 مليون جنيه استرليني.

- زيدان يتلقى خبراً ساراً في ريال مدريد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني دفعة قوية خلال تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم تحضيرا لمباراة بلد الوليد يوم الاحد

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد شهدت عودة الثنائي هازارد وراموس للمشاركة من جديد بعد التعافي الكامل من الإصابة السابقة.

واشارت الصحفية إلى أن الثنائي بات جاهز للمشاركة في مباريات الفريق القادمة ولكن زيدان لن يخاطر بهما في مباراة بلد الوليد القادمة بالدوري لعدم تعرضهم للإصابة من جديد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد يوم الاحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري بعد الفوز يوم امس على فريق سالامانكا في دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.