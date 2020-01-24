رياضة | بثنائية السومة.. الأهلي يصعق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بثنائية السومة.. الأهلي يصعق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزاً ثميناً، على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لصالح الرائد، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 68.

Advertisements

وأدرك عمر السومة هدف التعادل للأهلي من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الرائد عند الدقيقة 84.

كما سجل السومة هدف التقدم لصالح الأهلي عند الدقيقة 85، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الرائد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الـ 26 في المركز الرابع.

