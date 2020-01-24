رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم Saudi Professional League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم Saudi Professional League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد لقائين فقط.

في بداية اليوم التقى الفتح ونظيره ضمك عند الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعوية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ولم يتغير مواضعهم في جدول الترتيب.

بينما واجه أهلي جدة منافسه الرائد، عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، واستطاع الأهلي أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحقق الفوز بثنائية مقابل هدف، ليحافظ على مركزه الثالث.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الأهلي والرائد كالتالي:

1- الهلال برصيد31 نقطة

2- النصر برصيد 30نقطة

3- الأهلي برصيد 29 نقطة

4- الرائد برصيد 26 نقطة

5- التعاون برصيد 25 نقطة

6- الوحدة برصيد 24نقطة

Advertisements

7- أبها برصيد 23نقطة

8- الفيصلي برصيد 21 نقطة

9- الشباب برصيد 21 نقطة

10- الاتفاق برصيد 17 نقطة

11- الفيحاء برصيد 17 نقطة

12- الحزم برصيد 15 نقطة

13- الاتحاد برصيد 14 نقطة

14- الفتح برصيد 10 نقاط

15- العدالة برصيد9 نقاط

16- ضمك برصيد9 نقاط