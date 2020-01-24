مينامينو أول ياباني يلعب لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 23 يناير 2020

ظهر الياباني تاكومي مينامينو لأول مرة بقميص فريقه الجديد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتقاله للريدز بداية هذا الشهر الجاري قادماً من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

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وخرج السنغالي ساديو ماني مهاجم وجناح ليفربول من مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون مصابًا قبل حوالي ربع ساعة من نهاية الشوط الأول من المباراة تلعب الآن على ملعب موليو في ختام الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالياباني تاكومي مينامينو ليشغل مركز الجناح الأيسر بدلاً من المصاب ساديو ماني. وأصبح تاكومي مينامينو بهذه المشاركة هو أول ياباني في التاريخ يمثل ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل مينامينو إلى ليفربول بداية هذا الشهر قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج الياباني مقابل مبلغ قيمته 7.5 مليون جنية إسترليني.