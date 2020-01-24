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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزارو.. نجم الأهلي السابق ينضم للدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
انتقل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري السابق إلي أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان.
وانضم شهاب الدين أحمد نجم خط وسط الشياطين الحمر سابقاً إلي فريق التقدم لمدة ستة أشهر، على أن يشارك مع الفريق في منافسات الدور الثاني من الدوري.
وقد أعلن النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ضم اللاعب، متمنياً له التوفيق، وموجهاً الشكر لوكيل اللاعب حسام عبدالله علئ تعاونه لإتمام الصفقة.
وقد تدرج شهاب في فئات الناشئين بالنادي الأهلي المصري، حتي شارك في الفريق الأول و لديه هدف شهير في مرمي الاتحاد الليبي في دوري أبطال أفريقيا.
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