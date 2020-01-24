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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ما بعد مباراة الأهلي و الرائد والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
حقق الفريق الأول لكرة القدم باالنادي الأهلي فوزاً هاماً على نظيره الرائد في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهدفين لهدف.
وقد صرح اللاعب محمد فوزير عقب اللقاء قائلاً:" لم نستحق الخسارة والمباراة لم تكن منصفة، وأحيي الفريق على المستوى الذي قدموه".
وتحدث سلمان المؤشر عن التجديد للأهلي قائلاً:" حتى الآن لم يحدث شيء، لم يُقدم لي عرض للتجديد، ربما تحدثوا مع وكيلي، لكن لم يصلني شيء".
وتابع:" قيل أنني سأرحل، لكنني احترم عقدي حتى آخر يوم. نحن في زمن الاحتراف، لكن الأولوية للراقي، الذي ألعب له منذ خمس سنوات، والجمهور يعرفني جيدًا".
وصرح المقهوي قائلاً:" فوز صعب في الشوط الأول، لم نكن في الوضع التكتيكي الذي يرغبه المدرب".
واختتم:"ثلاثة نقاط مهمة في ظل الظروف التي نمر فيها، وكثرة الجلسة في "الدكة" تسبب تذبذب المستوى”.
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