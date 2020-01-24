الامارات | الوصل يقسو على كلباء ويبلغ النقطة 21

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يقسو على كلباء ويبلغ النقطة 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 يناير 2020

محمد فاضل - دبي

حسم الوصل، أمس، مباراة كلباء بهدفين مقابل لا شيء، بعد تألق لافت من نجومه علي صالح والبرازيليين ليما وويلتون سواريز، وذلك في اللقاء الذي أقيم في ملعب زعبيل ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الوصل 21 نقطة، بينما راوح كلباء عند النقطة (13). وسجل الوصل الانتصار الثالث على التوالي، وارتقى إلى المركز السادس. ولم يَحتَجْ الوصل جهداً كبيراً لحسم النتيجة، بعد أن سيطر على مجريات المباراة. وأثمر ضغطه عن الهدف الأول في الدقيقة 22، عن طريق ويلتون سواريز، بعد هجمة مرتدة قادها فابيو ليما وحولها لويلتون الذي أكملها في المرمى.

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وتصدّت عارضة الوصل لكرة سددها التوغولي مالابا على مشارف الجزاء (29)، وطالب كلباء مرة أخرى بالعودة لتقنية الفيديو لمراجعة كرة لامست يد مدافع الوصل دون قصد (30).

ونجح الوصل في تسجيل الهدف الثاني عن طريق علي صالح، بعد أن سدد كرة برأسه بشكل جميل من على نقطة الجزاء، عانقت شباك كلباء بقوة (43). وتصدى قائم كلباء في الدقيقة (53) لكرة سددها غايبور، وحرم الوصل تسجيل هدف جديد بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأضاع ليما هدفاً محققاً بعد انفراده بالمرمى (63)، عندما أخطأ بلعب الكرة أعلى الحارس، جمال السراح، الذي كان يقظاً وأمسك بها (63). وأضاع ياسين البخيت هدفاً محققاً لكلباء من وضع انفراد (79)، وسدد منصور عباس كرة من خارج الجزاء أبعدها حارس الوصل (82) ببسالة، وتلقى لاعب اتحاد كلباء، ناصر عبدالهادي، بطاقة حمراء بعد اعتراضه على قرار الحكم (90+2).

«الفهود» سجّل الانتصار الثالث على التوالي، وارتقى إلى المركز السادس في ترتيب الدوري.