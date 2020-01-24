الامارات | عداؤو العالم يتنافسون في «ماراثون دبي» على جائزة 100 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن عداؤو العالم يتنافسون في «ماراثون دبي» على جائزة 100 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الماراثون اليوم إلى دبي، حيث الموعد الساعة السادسة صباحاً مع انطلاق النسخة الـ21 من «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي» الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق من المواطنين والمقيمين، ومن خارج الإمارات، إلى جانب نخبة من أبرز العدائين في العالم، الذين يتسابقون على جائزة 100 ألف دولار المخصصة لبطل السباق، سواء للرجال أو السيدات.

وستكون الأنظار مركزة على السباق الرئيس لمسافة 42:195 كم، وكذلك سباق الـ10 كم، ثم السباق العائلي لمسافة أربعة كم، إضافة إلى سباق مخصص لأصحاب الهمم.

وأصبح ماراثون دبي أكبر وأكثر أهمية، عاماً بعد آخر، حيث يعتمد على العديد من المؤسسات الحكومية للمساعدة في تنظيم فعالية رياضية على مستوى عالمي، ويقام بتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

ويشهد الحدث هذه السنة زيادة في أعداد المشاركين من المواطنين، استجابة للمبادرة التي أطلقتها «دبي القابضة»، تحت شعار «مدينتي سباقي». وتهدف المبادرة إلى استقطاب أعداد كبيرة من الإماراتيين للمشاركة في سباقات 10 كلم و42 كلم، وسباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، وذلك للتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 86 ألف درهم، سيتم توزيعها على أول ثلاثة فائزين من الرجال والنساء في الفئات الثلاث.

يذكر أن الماراثون مصنف في المرتبة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إذ تجاوز في النسخ الماضية حاجز الـ250 ألف عداء ممثلين لـ150جنسية.

وسيكون الكيني أريك كيبتانوي في مهمة بالغة الصعوبة لوقف الهيمنة الواضحة للعدائين الإثيوبيين في السنوات الماضية، إذ يخوض ماراثون دبي في أول ظهور له، بعد أن نجح في أن يكون أسرع عداء في سباق نصف الماراثون على مستوى العالم.

وتخوض إثيوبيا الماراثون بخيرة عدائيها، في مقدمتهم سولومون ديكسيكا، أسرع عداء رياضي في خط البداية، وصاحب العديد من الألقاب العالمية، أبرزها سباق هامبورغ، وحقق أفضل زمن له في سباق أمستردام بزمن 2:04:40 ساعة.

ولا تقل أرقام العداء الإثيوبي سيفو تورا عن مواطنه سولومون، فقد حقق العديد من الألقاب، من بينها ماراثون مومبابي، ووصيف أمستردام في العام الماضي.

ويستحوذ سباق السيدات على الإثارة ذاتها المتوقعة في منافسات الرجال، إذ ستكون الإثيوبية، ووركنيش ديغيفا، في مقدمة المترشحات للفوز باللقب، نظراً لسابق خبراتها مع طرق دبي، ونجاحها في تحقيق أرقام مميزة، إذ حصلت على وصيفة النسخة الماضية، وفازت باللقب من قبل عام 2017، وتوجت بلقب ماراثون بوسطن في أبريل الماضي.

برنامج الماراثون

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5:55 (صباحاً): بداية سباق الكراسي المتحركة.

6:00: انطلاق السباق الرئيس لمسافة 42:195 كم.

8:15: بداية سباق 10 كلم.

9:00: توزيع الجوائز على الفائزين في منافسات الرجال والسيدات.

9:30: مؤتمر صحافي للفائزين بالسباق.

10:30: توزيع جوائز سباق 10 كم.

11:00: تنظيم سباق 4 كلم.

«ماراثون دبي».. ثاني أسرع سباق في العالم

قال المنسق العام للماراثون، خالد الكمالي، إن «سباق دبي أصبح من أسرع سباقات العالم، إذ يحتل حالياً المركز الثاني من حيث حجم المشاركة والسرعة، بعد ماراثون برلين».

وقال في تصريح صحافي: «ماراثون دبي بدأ بزمن 2:20:00 ساعة، وحققه الإنجليزي شيلتون، وصولاً إلى 2:03:34 ساعة العام الماضي، ما يؤكد حجم التطور الكبير لهذا الحدث».

- يعد الإثيوبي سولومون ديكسيكا ومواطنه سيفو تورا وكذلك الكيني أريك كيبتانوي أبرز المرشحين للقب «الرجال».. والإثيوبية ديغيفا لـ«السيدات».