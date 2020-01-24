الامارات | عبدالرحمن يريد الجمع بين ذهب العرب وأوروبا في التايكواندو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عبدالرحمن خالد (12 سنة)، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يسعى إلى تعزيز الميدالية الذهبية الأوروبية، التي أحرزها سبتمبر الماضي، خلال بطولة إستونيا للتايكواندو، بميدالية ذهبية عربية، خلال مشاركته المرتقبة في بطولة المنتخبات والأندية العربية، التي تقام 28 الجاري في ضيافة الفجيرة بمجمّع زايد الرياضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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