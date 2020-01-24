الامارات | إيغور.. محب الحيوانات

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور.. محب الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نجم فريق الشارقة لكرة القدم، البرازيلي إيغور كورنادو، إلى نشر صور وفيديوهات تبرز حبه وعشقه للحيوانات، خصوصاً الصغيرة، حيث قام، أمس، بنشر صور له وهو يداعب الكرة مع كلب صغير على حسابه في «إنستغرام»، كما سبق ونشر من قبل صوراً له وهو يلعب الكرة مع أسد صغير. يذكر أن إيغور يغيب عن الشارقة حالياً بسبب الإصابة، ويتوقع عودته إلى الملاعب بعد 40 يوماً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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