الامارات | «الرابطة» تختتم المحور الثاني لدورة الإدارة التنفيذية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تختتم المحور الثاني لدورة الإدارة التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت رابطة المحترفين، أمس، المحور الثاني من دورة الإدارة التنفيذية، ضمن برنامج شهادة الرابطة، الذي تنظمه بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة، لتأهيل القيادات الرياضية.
وشارك في البرنامج خبراء من الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي. وتعرف المشاركون على مدار ثلاثة أيام إلى ثلاثة محاور رئيسة لحوكمة النادي الرياضي، وهي: القيم، والقيادة والتوجيه والإشراف، ثم السياسات والإجراءات، بهدف مساعدة المعنيين بإدارة أندية الكرة في الأنظمة المهنية والمجتمعية على تطبيق المبادئ المشتركة للحوكمة، وأهمية تطبيق إدارة المخاطر في الأندية من خلال شرح نموذج نادي ايفرتون الإنجليزي في إدارة المخاطر.
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