الامارات | شباب الأهلي والشارقة.. «مباراة البطولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والشارقة.. «مباراة البطولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريقا شباب الأهلي والشارقة مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقيان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، وستحدد نتيجة القمة بين الفريقين ملامح البطل المرتقب.

ويسعى شباب الأهلي من خلال المباراة إلى تحقيق مكاسب عدة، تتمثل في الفوز ورفع رصيده إلى 32 نقطة، والاقتراب كثيراً من اللقب، فضلاً عن الثأر لهزائمه السابقة أمام الشارقة، كان آخرها في نهائي كأس سوبر الخليج العربي بداية الموسم الحالي، كما فاز الشارقة على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً بدوري الموسم الماضي.

ويتطلع شباب الأهلي إلى طمأنة جماهيره بأن خسارته الأخيرة للقب كأس الخليج العربي، بعد خسارته أمام النصر، لن تعيق طموحه في مواصلة مشواره بقوة وصولاً للفوز بلقب الدوري، وتعويض عشاقه عن فقده بطولتي كأس السوبر وكأس الخليج العربي، في حين يتطلع الشارقة، الذي تراجع من المركز الأول إلى الثاني في الترتيب برصيد 24 نقطة، إلى استعادة اتزانه، والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتيه السابقتين أمام الظفرة والوحدة، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وتجديد أمله في المنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من خسارته الأخيرة أمام النصر، وفقدانه لقب كأس الخليج العربي، إلا أن شباب الأهلي يخوض المباراة بمعنويات عالية، وهدفه عدم التنازل أو التفريط في الصدارة.

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في المقابل، يخطط الشارقة، الذي يعوّل في هذه المباراة على مجموعة كبيرة من العناصر الشارقة، لإيقاف نزيف النقاط، وتفادي الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري. ويعاني الشارقة غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، الذي يعد الورقة الرابحة في صفوف الشارقة، لكنه تعرض للإصابة أخيراً، وخضوعه لعملية جراحية أبعدته عن تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة.

وشدد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، على أن فريقه يخوض مباراة مهمة أمام الشارقة، مشيراً إلى أن هناك غيابات عدة في صفوف الفريق، تتمثل في محمد جابر وسعود عبدالرزاق وأحمد عبدالله، إضافة إلى ليوناردو وأحمد خليل، مشيراً إلى أنه ينتظر قرار الجهاز الطبي بشأن مشاركتهما.

من جهته، طمأن مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، جماهير الشارقة، مؤكداً أن ثقته كبيرة بالعناصر الموجودة، رغم غياب عناصر مؤثرة.

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